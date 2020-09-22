Сухум, , 09:29 — REGNUM Три постановления, которые вводят в Абхазии порядок использования оборудования для криптовалют (майнинг), подписал 21 сентября премьер-министр страны Александр Анкваб. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Постановление «О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют» устанавливает временные правила, пока минэкономики не разработает нормативно-правовую базу для этой деятельности. На 60 дней введен мораторий на ввоз платформ для майнинга в Абхазию. Лицам, которые уже везли оборудование, необходимо оформить свою предпринимательскую деятельность, установить счетчики и зарегистрироваться в налоговой службе и других ведомствах.

Вторым постановлением введены тарифы для тех, кто добывает криптовалюту. Для них определена самая высокая цена в республике — 1,5 рубля за 1 кВт·ч. Третье постановление определяет порядок присоединения «криптоферм» к электрическим сетям и его стоимость. Для тех, кто осуществляет майнинг, при расчете стоимости подключения введен коэффициент 2.

Стоит отметить, что в Абхазии были выявлены несколько «ферм» для майнинга. Это существенно сказалось на расходах электроэнергии. Президент республики Аслан Бжания сказал по этому поводу, что не будет не запрещать новый вид деятельности, но для него будет введен специальный порядок.