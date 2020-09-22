Варшава, , 09:18 — REGNUM 21 сентября в Польше на рудниках Руда и Вуек началась забастовка шахтеров. В ближайшие дни протест значительно расширится и на других рудниках региона. Об этом сообщает Dziennik.

По словам главы движения «Силезско-домбровская солидарность» Доминика Коложа, в забастовках в настоящее время принимают участие около ста шахтеров. Он также объявил, что эта цифра увеличится, потому что начнутся аналогичные протесты на других шахтах, входящих в Польскую шахтерскую группу.

С 21 сентября и до конца недели профсоюзы планируют проводить массовые собрания рабочих. На данных мероприятиях организаторы представят шахтерам свою оценку ситуации, причины протестов, а также дальнейшие шаги, необходимые для достижения целей бастующих.

Забастовки и протесты рабочих вызваны отсутствием консенсуса между правительством и профсоюзом шахтеров по поводу темпов и принципов преобразования горнодобывающей промышленности и энергетики в южной части Польши. Правительство приняло решение закрыть полностью как минимум четыре шахты, еще четырнадцать «заморозить» на три года, а также отказаться от угля в энергетическом секторе. По мнению шахтеров, процесс отказа от угля должен растянуться примерно на 40 лет.