Чита, , 08:57 — REGNUM Федеральные субсидия помогла наладить ежедневное авиасообщение между Забайкальем и Бурятией. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, ввиду того что в августе 2020 г. возможность оказания федеральной поддержки распространилась еще на ряд межрегиональных авиамаршрутов внутри России, авиакомпания «СиЛА» открывает дополнительные частоты субсидируемого рейса Чита — Улан-Удэ.

Аэропорт. Чита, Забайкальский край 名古屋太郎

Ежедневное сообщение начнется с 27 сентября. Ранее авиарейс выполнялся 4 раза в неделю. Цена достигнет порядка 3,3 тысячи рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, федеральная субсидия дает возможность снизить цены на билеты за счет применения фиксированного специального тарифа, размеры которого существенно ниже коммерческих тарифов на прочих несубсидируемых рейсах. Специальный тариф применяется ко всем категориям граждан на 100% пассажирской емкости самолета.