Москва, , 08:57 — REGNUM В Москве после отмены карантина обороты предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) на протяжении всего лета непрерывно растут, сообщается на портале мэра столицы.

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Так, максимальный прирост оборотов МСБ был зафиксирован в июне (по сравнению с маем) — на 56%. Доля МСС в общем обороте столичных предприятий увеличилась на 2,3%а и составила 22,6%.

С июня по август оборот субъектов МСБ вырос на 31% по сравнению с июнем и составил 209,6 млрд рублей. Оборот предприятий сферы услуг увеличился на 25%, кафе и ресторанов — в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы выделили для поддержки представителей малого и среднего бизнеса более 66 млн рублей субсидий.

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