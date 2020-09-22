Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по рублю на Мосбирже 21 сентября открылись разнонаправленно. Он попал под мощное давление из-за ралли доллара, падения цен на нефть и фондовых индексов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На фоне ослабления евро и британского фунта к доллару США на Форекс рубль закрылся по отношению к ним в плюсе, а к доллару подешевел.

Курс евро и курс британского фунта снизились на рынке на сообщениях о росте заболеваемости COVID-19 и махинациях с отчетностью крупных банков США и Европы.

Пара доллар/рубль повысилась на 0,51%, до 76,13 руб. Пара евро/рубль упала на 0,08%, до 89,59 руб., фунт/рубль — на 0,28%, до 97,55 руб.

Министр здравоохранения Германии заявил, что вызывает беспокойство увеличение заболеваемости во Франции, Австрии и Голландии. Министр здравоохранения в Великобритании заявил, что увеличилась вероятность введения второго карантина в стране.

Фондовые индексы в Азии и Европе упали более чем на 3%, поскольку угроза новых блокировок, связанных с пандемией, вызвала опасения по поводу глобального восстановления. Американские индексы упали вслед за европейскими.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) сообщил, что JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon и другие позволяли проводить подозрительные транзакции за большие вознаграждения, нарушая правила валютного контроля. Акции британских и американских банков подешевели в среднем на 5%.

Пара доллар/рубль повышалась до уровня 76,56, но на закрытии вечерней сессии курс доллара снизился до 76,13. Коррекция на всех рынках помогла немного отыграть дневные потери.

Сегодня, 22 сентября, на торгах в Азии Brent и азиатские фондовые индексы торгуются в минусе. Для рубля не будет никаких преимуществ перед открытием торговой сессии на Мосбирже.

Чаша весов склонилась на сторону доллара, поэтому давление сохранится на дневной сессии. Новая волна продаж акций и покупка доллара на Форекс вызовут ослабление рубля до отметки 77,50 руб.

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