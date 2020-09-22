Чебоксары, , 08:02 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Фирма «Старко» поступило требование от налоговиков на сумму более 37,7 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Управление ФНС по Чувашии заявило требование о включении в реестр требований кредиторов застройщика 37 766 063,61 рубля, в том числе 24 422 343,6 рубля определён как основной долг, 13 340 604,75 рубля составили штрафы.

По данным заявителя, основанием возникновения задолженности являются «капитализированные платежи, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, исполнительский сбор».

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня 2020 года Арбитражный суд Чувашии признал общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Старко» несостоятельным (банкротом). По данным ЕГРЮЛ, общество зарегистрировано в Чебоксарах 20 апреля 1994 года. На момент вынесения судебного решения о банкротстве участниками общества числились Андрей Александров (доля 30%), Олег Аванский (30%), Федор Андреев (30%). Доля в 10% принадлежит самому обществу.

По данным управления Росреестра по Чувашии, последними объектами, которые возводило «Старко», стали жилые комплексы «Ривьера» и «Альбатрос» на берегу Волги в районе речпорта Чебоксар.

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