Москва, , 07:48 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал в признании недействительной сделкой отчуждение 24% уставного капитала АО «Интеко». Ответчиками по претензиям Эренцена Манжеева выступали вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — Елена и её брат Виктор Батурин. Решение суда может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его изготовления в полном объёме, передаёт ИА REGNUM.

Манжеев в деле фигурирует как финансовый управляющий Виктора Батурина, который был обанкрочен как физлицо. Оспаривал истец сделку «по отчуждению 14 400 обыкновенных именных акций АО «ИНТЕКО», составляющих 24% уставного капитала АО «ИНТЕКО», регистрационный номер №1−03−05669-Н», которая была совершена Батуриной 12 октября 2011 года. Требовал истец и применения «последствий недействительности сделки». Решение в полном объёме пока не изготовлено.

Напомним, в августе 2020 года «Интеко» попало в медиаповестку в связи с обысками у бывшего президента.

«Интеко» было учреждено Еленой и Виктором Батуриными в 1994 году. Основной вид деятельности компании с уставным капиталом 1,5 млрд рублей — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. В разные годы АО было соучредителем порядка 50 юрлиц.