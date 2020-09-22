Челябинск, , 06:36 — REGNUM В Челябинске прекратила работу одна из старейших туристических фирм Урала. Информация размещена на сайте компании.

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ООО «ДАН Урал» сообщает о прекращении операционной деятельности, а также о расторжении всех договоров-оферт. Это решение стало следствием полной стагнации, наблюдаемой за последние шесть месяцев в туристической отрасли. В итоге упала экономика России и рухнули доходы и рентабельность туротрасли.

«Ничего подобного туристическая отрасль ещё не переживала», — говорится в сообщении.

При этом меры господдержки туротрасли и усилия самой компании не смогли полностью обеспечить прохождение кризиса. Граница России с Турцией была открыта лишь в конце сезона, и это не позволяет восполнить потери за тот период, когда отрасль выездного туризма практически не работала. В условиях, когда с большинством турнаправлений ещё не восстановлено авиасообщение, дальнейшее прохождение кризиса называют в компании лишь бесперспективным накоплением долговых обязательств.

«При этом рубль РФ продолжает дешеветь по отношению к доллару и евро, что ведёт к снижению платёжеспособного спроса на зарубежные (наиболее маржинальные) туры», — отметили в фирме.