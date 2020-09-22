22 сентября 2020 | Время чтения 6 мин

Российскому активу уроженца Минска Дмитрия Мазепина, призывавшего Лукашенко сесть за стол переговоров с протестующими, доначислили 454 млн рублей налогов, пени и штрафов, но налогоплательщик не согласен с позицией госоргана. В ходе судебных разборок выяснились любопытные детали.

Анастасия Степанова, , 06:07 — REGNUM Крупный производитель минеральных удобрений в России не согласен выплачивать доначисленные налоги, пени и штрафы в бюджет РФ в размере более 454 млн рублей. «Уралхим» в арбитраже Москвы пытается оспорить соответствующее решение налоговой службы. Попытка приостановить действие вынесенного ИФНС требования через обеспечительные меры уже не удалась. Первое заседание по делу назначено на 2 ноября 2020 года. ИА REGNUM попыталось разобраться, что происходит в компании, совладелец и глава совета директоров которой Дмитрий Мазепин от имени российско-белорусского бизнеса ранее обратился с громким письмом к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

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Письмо к Лукашенко

В августе Дмитрий Мазепин попал в федеральную медиаповестку со своим открытым письмом к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Обращение было опубликовано на официальном сайте «Уралхима» и позиционировалось как обращение от имени Российско-Белорусского делового совета, хотя тот делами политики соседнего государства и не ведает, а также «от лица российского и белорусского бизнеса».

В своём обращении Мазепин призвал Лукашенко «признать очевидные факты протестной напряжённости в обществе» и «сесть за стол мирных подробных переговоров», а российские власти — не остаться «в стороне от процесса урегулирования конфликтов» в соседнем государстве.

Свой призыв бизнесмен, многие годы работающий в России, но, по открытым данным, сохранивший гражданство Белоруссии, объяснил тревогой за родную страну. Но не лишним будет напомнить, что у «Уралхима» есть и представительство в Белоруссии, то есть в этом письме вполне себе прослеживается бизнес-интерес.

Тем временем в делах самого «Уралхима», судя по тем аргументам, что звучат в рамках судебного разбирательства с налоговой службой, не всё гладко?

Спор налоговой службы и «Уралхима»

2 ноября 2020 года арбитраж Москвы планирует приступить к рассмотрению иска АО «Объединённая химическая компания «Уралхим» к межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3 о признании недействительным решения от 11.10.2019 года.

Одновременно с подачей иска в июне 2020 года «Уралхим» заявил и ходатайство о наложении обеспечительных мер «в виде приостановления действий вынесенного инспекцией решения». При рассмотрении данного ходатайства выяснились некоторые детали. В основе спора — результаты выездной проверки, а оспариваемая задолженность составляет 454 596 908 рублей.

Свою просьбу о приостановке взыскания такой крупной задолженности налогоплательщик аргументировал тем, что исполнение судебного акта в случае принятия его в пользу истца будет затруднено, а само взыскание может причинить значительный ущерб «в случае бесспорного взыскания спорной налоговой задолженности, в связи с необходимостью несения текущих расходов на профилактику коронавирусной инфекции COVID19, выплату заработной платы, поставщикам и подрядчикам, в том числе за поставку газа, погашение кредитов и займов, при отсутствии достаточных средств и получение убытка».

Для того, чтобы усилить свою позицию в суде, предприятие раскрыло некоторые итоговые цифры, актуальные на конец апреля 2020 года — активную фазу пандемии.

«Согласно представленного бухгалтерского баланса на 30.04.2020 года: основные средства — 23 млрд рублей, запасы — 4 млрд рублей, дебиторская задолженность — 17 млрд рублей, денежные средства — 13 млрд рублей, кредиторская задолженность — 306 млрд рублей, непокрытый убыток — 31 млрд рублей. По отчёту о финансовых результатах: убыток — 31 млрд рублей, выручка — 28 млрд рублей», — отмечалось в материалах дела.

Перечислялись также траты на зарплаты, затраты на профилактику коронавирусной инфекции COVID-19, задолженность перед поставщиками и другие. Но доводы для суда оказались неубедительными. Судья указал на то, что «заявитель не представил ни одного документа, подтверждающего реальную необходимость несения указанных расходов», а «исходя из анализа бухгалтерской отчётности у заявителя более чем достаточно денежных средств (13 млрд р.) для покрытия не только налоговой задолженности, но также и исполнения всех обязательств».

"Ссылка на обязательства по профилактике коронавируса и новый кредит судом не принимаются, поскольку документально не подтверждены», — отметил судья и отклонил просьбу об обеспечительных мерах.

«Уралхим» попытался в вышестоящей инстанции обжаловать отказ, но и там компанию постигла неудача.

«Из материалов дела следует, что заявитель просил принять обеспечительные меры в отношении оспариваемого решения, которым ему начислены недоимка, пени и штрафы на сумму 454 596 908 рублей (оспариваемая сумма). Таким образом, заявление о принятии обеспечительных мер направлено на недопущение взыскания с заявителя денежных средств в сумме 454 596 908 руб. в счёт исполнения решения от 11.10.2019 года №19−14/3/031, до вступления в законную силу решения по настоящему делу», — уточняется в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда.

Несколько слов об «Уралхиме»

Юрлицо, фигурирующее в споре, учреждено для производства удобрений и азотных соединений в октябре 2007 года. Его уставный капитал — 2 млрд рублей, директор с августа 2018 года — Сергей Момцемлидзе. Последний — действующий депутат Законодательного собрания Кировской области и входит в комитет по бюджету, налогам, иным доходным источникам и контролю за эффективным использованием бюджетных средств.

Учредители АО «Объединённая химическая компания «Уралхим» — кипрские компании «ЭйСиЭф-агрохим Финанс лимитед» (ACF-AGROCHEM FINANCE LIMITED) и «СИАЙ-КЕМИКАЛ инвест лимитед» (CI-CHEMICAL INVEST LIMITED). На 31 декабря 2015 года основным акционером с долей 99,99% называлось URALCHEM HOLDING P.L.C. (Кипр). На сайте компании «Уралхим» отмечается, что ею, как непубличным обществом с числом акционеров менее 50, «прекращена обязанность по обязательному раскрытию информации, предусмотренной статьёй 92 Федерального закона «Об акционерных обществах». Уточнить более свежие данные о контролирующих лицах и акционерах в связи с этим не удалось.

В то же время журнал Forbes в качестве совладельца «Уралхима» называет именно Мазепина — бывшего депутата Законодательного собрания Кировской области (до 2014 года). Уточнялось, что в 2015 году доля в 95% обеспечила ему 63-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2015». В компании экс-президент ОАО АК «Сибур» Дмитрий Мазепин с 2007 года занимает пост председателя совета директоров.

Возвращаясь непосредственно к фигуранту спора с налоговой службой. АО «Объединённая химическая компания «Уралхим» имеет филиалы в Пермском крае и Кировской области, а также представительство в столице Белоруссии. Помимо этого, в девяти юрлицах Москвы, Кировской области, Карелии и Пермского края фирме принадлежат доли. Например, в Карелии через «дочку» совместно с министерством имущественных и земельных отношений Карелии она контролирует добычу и первичную обработку сланцев.

По данным с сайта «Уралхима», в число его активов также входит АО «Воскресенские минеральные удобрения» — одно из крупнейших российских предприятий по выпуску фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также ООО «Уралхим-транс», ООО «ТД «Уралхим», SIA URALCHEM Trading (Латвия) и другие юрлица.