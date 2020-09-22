Чебоксары, , 06:05 — REGNUM В Чувашии на выплаты семьям с детьми в условиях пандемии коронавируса направлено 5 млрд рублей. В настоящее время более 400 семей остаются без выплат, так как не обратились с соответствующими заявлениями, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе чувашского отделения ПФР.

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По данным ведомства, всего в Чувашии поступило 47,8 тыс. заявлений для получения выплат на детей до трёх лет и 146 тыс. обращений на детей в возрасте от трёх до 16 лет. Семьям было выплачено более 5 млрд рублей, в том числе на ежемесячные выплаты детям до трёх лет перечислено 586,1 млн рублей, единовременные выплаты на детей от трёх до 16 лет — свыше 2 млрд рублей, размер дополнительной разовой поддержки семей с детьми превысил 2,38 млрд рублей.

В отделении ПФР напоминают, что 30 сентября завершается приём заявлений о предоставлении федеральной поддержки семьям, имеющим детей.

«В настоящее время с заявлениями на выплаты не обратились 413 семей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях пандемии коронавируса для семей с детьми предусмотрены три вида выплат. На детей до трёх лет ежемесячно выплачивается 5 тыс. рублей, на детей от трёх до 16 лет перечисляется единовременная выплата в размере 10 тыс. рубле. Также семьи, имеющие детей до 16 лет, получили дополнительно по 10 тыс. рублей.

Напомним, ранее депутаты Госсовета Чувашии подготовили проект обращения к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой с просьбой «об установлении дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей». Речь идёт о выплатах семьям, имеющим детей в возрасте 16—18 лет.

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