Москва, , 05:58 — REGNUM Несколько российских банков вводят в систему перевода зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), передаёт 22 сентября РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

В системе задействован механизм переводов от юридического лица физическому, уже работающий в СБП. К такой схеме перешёл, в частности, банк «Русский стандарт», и в ближайшее время она может заработать в Райффайзенбанке, Тинькофф Банке, банке «Дом.РФ» и «Весте» (входит в группу Московского кредитного банка).

Предполагается, что работодатель будет направлять в свой банк список физических лиц, которые получают зарплату на предприятии, затем через СБП деньги будут перечисляться в тот банк, который работник определил для себя как основной.

Вместе с тем, отмечают источники, Центральный банк России думает над созданием аналогичного централизованного механизма, однако ещё не решил, стоит ли его запускать.

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