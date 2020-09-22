Ухань, Китай, , 05:37 — REGNUM Сфера грузового железнодорожного транспорта центральной китайской провинции Хубэй, наиболее других в стране пострадавшей от эпидемии COVID-19, показала рост и по объему перевозок, и по количеству рейсов впервые с начала эпидемии, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.

По данным компании China Railway Wuhan Group Co., Ltd, с начала сентября более 4200 поездов грузилось в среднем ежедневно, что на 2,2% больше в годовом исчислении. Количество погруженных составов оказалось на 422 больше, чем в августе, что на 11,1% больше в месячном исчислении.

Всею 4,28 млн тонн груза было доставлено в сентябре, что на 0,9% больше в годовом исчислении, сообщили в компании. Количество стандартных контейнеров, перевезённых компанией, взлетело на 20,9% в годовом исчислении до 21 552 за месяц.

Бензин и зерно являются наиболее часто перевозимыми и отгружаемыми видами товаров, которые внесли наибольший вклад в рост оборота, сообщил директор грузового транспортного департамента компании Лун Вэньву.

Компания в основном отвечает за железнодорожные перевозки в провинции Хубэй, а столица провинции город Ухань является национальным центром грузовых и пассажирских перевозок.