Москва, , 05:14 — REGNUM Приостановка пенсионных выплат угрожает гражданам РФ, если эти средства не снимаются с банковской карты в течение шести месяцев, сообщил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в интервью агентству «Прайм».

Он отметил, что по закону указанные выплаты могут быть отменены для защиты государственных финансов в тех случаях, когда пенсионер выехал на постоянное проживание в другую страну или скончался. Гражданин может возобновить перечисление пенсии, обратившись в территориальное подразделение Пенсионного фонда РФ.

Коган также предупредил, что держатели пенсионных средств на карте могут пострадать от рук мошенников, если им удастся завладеть информацией о ней. Кроме того, по словам эксперта, с целью списания средств со счета, при наличии долгов у держателя карты, ее могут заблокировать судебные приставы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) распространило информацию о том, что в России 31% владельцев банковской карты сталкивались с попытками мошенничества.

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