Киев, , 04:35 — REGNUM Дополнительные мощности для перекачки газа через Украину в октябре 2020 года заказала российская компания «Газпром», 21 сентября сообщает пресс-служба украинской компании «Нафтогаз».

Услуги в рамках этого запроса будут оплачены сверх основного договора по транзиту газа между РФ и Украиной. В сообщении также отмечается, что аукцион по распределению мощностей состоялся на венгерской платформе RBP и польской — GSA.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что «Газпром» должен выплатить украинской компании примерно $2 млрд за транзит газа в 2020 году.

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