Урумчи, Китай, , 04:05 — REGNUM По линиям электропередач сверхвысокого напряжения было передано более 50 млрд кВт/ч электроэнергии из Синьцзян-Уйгурского автономного района на востоке Китая с момента из запуска годом ранее, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.

Благодаря этому, ряд регионов Китая может позволить себе снизить вредные выбросы атмосферы от сжигания угля. Электроэнергия передается в южные части провинции Аньхой в количестве, эквивалентом сжиганию почти 16 млн тонн угля, что значительно помогает сократить выбросы углекислого газа, диоксида серы и оксида азота на 43,2 млн тонн, 136 тыс. тонн и 118,4 тыс. тонн соответственно, сообщили в синьцзянском отделении Государственной электросетевой компании.

Линия, которая имеет протяженность 3 324 км, была запущена в сентябре 2019 года при сумме влажнейший в строительство на уровне 40,7 млрд юаней ($6 млрд). С тех пор было передано электричества в достаточном объеме, чтобы удовлетворять потребности провинции Аньхой в течение 15 месяцев.

Синьцзян богат чистой энергией, включая энергию ветра и солнца. С 2010 года этот западный регион Китая передал более 300 миллиардов кВт/ч электроэнергии в другие части Китая по четырем линиям, что играет важную роль в сокращении выбросов загрязняющих воздух частиц во многих частях страны.