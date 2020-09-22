Кемерово, , 03:07 — REGNUM Конкурсный управляющий обанкроченной шахты Кузбасса пытается поправить её материальное положение, нарастив конкурсную массу почти на 37 млн рублей. В арбитраж Кемеровской области от него поступил соответствующий иск к компании, работающей в сфере перевозок. Заседание назначено на 23 сентября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Иск от АО «Шахта Заречная» к ООО «ТК «Проектная» из Новосибирской области поступил в суд ещё в середине августа 2020 года. Сумма иска составляет 36 948 051,44 рубля.

Компания-истец на сегодня является банкротом. В отношении неё введён последний этап — конкурсное производство. Предприятие занималось добычей антрацита с 1994 года.

Ответчик учреждён в Новосибирске для деятельности, связанной с перевозками, в декабре 2017 года. Его владельцы — Павел Косинов (доля — 70%) и ООО «Востоктрансуголь».