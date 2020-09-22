Загреб, , 01:51 — REGNUM 21 сентября в дорожной службе хорватского города Дубровник заявили, что на стройке Пелешацкого моста, который соединит Дубровник с остальной Хорватией, в настоящее время работают 725 рабочих, а это означает, что работы на мосту ускоряются и постепенно движутся к завершению. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Согласно данным хорватской дорожной службы, осталось установить ещё 12 столбов. Наиболее удачно работы проходят при установке центральных столбов. Таким образом, на участках 5, 6 и 7 были установлены два базовых сегмента стальной конструкции моста и были завершены полные работы по проектированию первого и второго ступеней нулевого сегмента пилонов.

В феврале этого года на строительную площадку моста из завода в Китае прибыло 29 сегментов стальной конструкции моста. В августе, как указывают в дорожной службе города, было установлено 20 сегментов стального каркаса моста. В дорожной службе также отметили, что во второй половине августа на строительную площадку поступили высококвалифицированные вариаторы из Китая, работающие над округлением сегментов диапазонов.

Напомним, что целью моста является достижение территориальной непрерывности Республики Хорватии путем соединения южного эксклава, включающего большую часть Дубровачко-Неретванской области, с остальной частью материковой части Хорватии. Мост будет проходить через Пелешацкий канал между Комарной на севере материка и полуостровом Пелешац, полностью проходя через территорию Хорватии и обходя любые пограничные переходы с соседней Боснией и Герцеговиной в Неуме.