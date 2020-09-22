Москва, , 00:55 — REGNUM Поставки нового российского самолёта МС-21 авиакомпаниям начнутся до конца 2021 года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью «Известиям».

По его словам, на проведение сертификационных полётов повлияла эпидемиологическая ситуация в России, связанная с распространением коронавируса, поэтому они были отложены «по объективным причинам».

«Пока рассчитываем, что поставка самолетов первым заказчикам произойдет до конца 2021 года, — сказал Мантуров. Сейчас мы идем в графике, который был подкорректирован в рамках пандемии».

Он добавил, что сегодня заказы свёрстаны на 170 самолётов, а основным заказчиком является «Аэрофлот», который получит 50 воздушных машин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что проведённые специалистами корпорации «Иркут» испытания подтвердили возможность эксплуатации самолёта МС-21−300 при наличии воды на взлётно-посадочной полосе.

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