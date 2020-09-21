Сараево, , 23:14 — REGNUM Согласно данным статистического агентства Боснии и Герцеговины, опубликованным 21 сентября, экспорт из страны за последние восемь месяцев (с января по август) в этом году сократился на 14,1%, тогда как импорт упал на 17%.

Охват импорта экспортом, по данным статистического агентства Боснии и Герцеговины, составил 60,9%, а дефицит внешней торговли — примерно два миллиарда долларов. Экспорт в страны CEFTA составил примерно полмиллиона долларов, что на 15,3% меньше, чем за тот же период в прошлом году, тогда как импорт составил примерно 800 миллионов долларов, что меньше на 12,7%.

Охват импорта по экспорту со странами CEFTA составил 76,8%. Экспорт в страны ЕС составил приблизительно 2 миллиарда и 200 миллионов долларов, что на 14,1% меньше, чем в тот же период в прошлом году, тогда как импорт составил примерно 3 миллиарда и 100 миллионов долларов и снизился на 17,9%. Охват импорта экспортом со странами ЕС составил 73,7%.