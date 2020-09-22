Тегеран, , 07:54 — REGNUM 19 сентября исполнительный директор Международной выставочной компании Ирана объявил, что иранская столица примет у себя первую выставку Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до конца года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Выставка ЕАЭС будет проведена для того, чтобы представить экспортные и производственные мощности Ирана», — цитирует Бахмана Хоссейнзаде иранское министерство промышленности, рудников и торговли. «Выставка также направлена на увеличение объемов торговых обменов и развитие экономического сотрудничества со странами — членами ЕАЭС», — отметил он.

Далее Хоссейнзаде подчеркнул, что государства — члены ЕАЭС должны принять активное участие в Международной выставке в Тегеране. Как отметил чиновник, проведение выставки такого уровня может подготовить почву для дальнейшего совместного сотрудничества между государствами.

Он также охарактеризовал выставку ЕАЭС как широкую возможность для объединения усилий по ознакомлению государств-членов с торгово-промышленным потенциалом Ирана.