Тегеран, , 08:08 — REGNUM Иран экспортировал около 2000 тонн рыбы из стратегического порта Чабахар в течение первой половины иранского календарного года (начало 20 марта 2020 года), заявил официальный представитель иранской провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 сентября.

Бехзад Амири, являясь высокопоставленным представителем управления рыбного хозяйства провинции Систан и Белуджистан, сделал эти замечания в беседе с журналистами IRNA. По его словам, основными целевыми направлениями экспорта иранской рыбы стали четыре страны мира, включая Таиланд, Малайзию, Шри-Ланку и Пакистан.

В связи с этим в конце июля иранский провинциальный чиновник объявил, что впервые судно, перевозившее морепродукты, покинуло юго-восточный иранский порт Чабахар и направилось в Таиланд.

«Сейчас созданы все необходимые условия для экспорта иранской продукции из Чабахара в страны мира, в частности в государства Юго-восточной Азии», — отметил Амири.

Чиновник выразил надежду, что экспортный рынок будет дальше развиваться в результате успешной борьбы с пандемией, которая создала серьезные проблемы для мировой торговли.