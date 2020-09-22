Тегеран, , 08:09 — REGNUM 19 сентября таможенный инспектор иранской провинции Хорасан-э Разави заявил, что провинция произвела экспорт отечественной продукции в 62 страны за последние пять месяцев текущего иранского года (начался 20 марта), при этом 95% от общего объёма экспорта направлялось в 11 государств мира. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Омид Джаханха отметил, что у иранская провинция имеет положительный торговый баланс, который достиг отметки в $370 млн. Не указывая основные направления экспорта, он подчеркнул, что было экспортировано 966 000 тонн продукции на сумму $519 млн.

Джаханха назвал шафран, железные и стальные прутья, фисташки, куриное мясо, томатную пасту, ткани и полы в качестве наиболее важных продуктов, экспортируемых из провинции.

Говоря об импорте, он заявил, что в провинцию было ввезено 63 000 тонн товаров на сумму 149 миллионов долларов.