Киев, , 21:29 — REGNUM Южно-Африканская Республика выразила заинтересованность в экспорте на Украину шерсти и мясной продукции, в частности, мяса крокодилов.

Об этом шла речь на переговорах представителей стран сегодня, 21 сентября. Отчет о мероприятии публикует пресс-служба украинской госпродпотребслужбы.

Ведомство отмечает, что впервые в истории двусторонних консультаций с компетентными органами иностранных государств на встрече в формате видеоконференции присутствовали лично послы обеих стран.

Главная тема переговоров — условия доступа на рынки. В обмен на мясо крокодилов Украина готова поставлять в ЮАР мясо птицы и свинины, а также яйца и яичную продукцию.

О чем конкретно договорились на переговорах — пресс-служба не уточняет. Также в сообщении не отмечается, сколько будет стоить доставленное на Украину из ЮАР мясо крокодилов.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году, согласно официальным данным, импорт свинины (в том числе сала) на Украину почти в 20 раз превысил экспорт. Эксперты отмечают, что такие необычные показатели связаны с тем, что украинские аграрии считают свиноводство в целом невыгодным, поскольку в нынешних условиях прибыль едва покрывает затраты. Таким образом, дефицит покрывается импортом.