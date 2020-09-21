Ханты-Мансийск, , 20:38 — REGNUM В Югре за восемь месяцев 2020 года было добыто 142,8 млн тонн нефти. Это на 8,9% ниже, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметила на брифинге 21 сентября губернатор ХМАО Наталья Комарова, снижение добычи нефти в Югре за январь-август 2020 года составило около 15 млн тонн.

Согласно официальным данным, в Югре производится 42% общероссийской добычи нефти. Около 80% всей нефти в ХМАО добывают «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Лукойл».