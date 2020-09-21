Калуга, , 18:20 — REGNUM Депутат Городской думы Калуги Роман Коптеев в составе межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности детских и спортивных площадок оценил состояние игрового и спортивного оборудования в калужских дворах.

Калужский парламентарий оценил состояние детских площадок Пресс-служба Городской думы Калуги

Как оказалось, некоторые площадки находятся в удручающем состоянии и нуждаются в ремонте. Так во дворе дома № 48 по улице Октябрьской необходим демонтаж песочницы, турника и рукохода «Радуга», скамейки поломаны, ширина качелей не соответствует ГОСТу.

На площадке во дворе дома № 13а по улице Гагарина нужно отремонтировать пролёт ограждения и карусели, установить информационный щит и засыпать песок в песочницу.

Во дворе дома № 14 по улице Добровольского комиссия рекомендовала демонтировать двухпролетные качели, установить информационный щит, покрасить комплекс, отремонтировать лавки, сделать покрытие под качелями, установить секцию защитного ограждения.

«На детской площадке во дворе дома № 65 по улице Суворова необходимо провести уборку, во дворе дома № 13 по улице Гагарина — заменить вывеску, а в сквере имени Волкова — заменить резиновое основание на шаговых тренажерах, — подвёл итоги проверки Роман Коптев. — Некоторые спортивные комплексы уже надо полностью демонтировать. Все рекомендации и замечания мы передаем в министерство спорта Калужской области».