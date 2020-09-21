Пекин, , 20:13 — REGNUM Китайское правительство продолжает курс на расширение открытости страны: опубликован генеральный план Госсовета КНР о создании трех новых пилотных зон свободной торговли (ЗСТ) в столице Пекине, а также в провинциях Хунань и Аньхой. Основными задачами новых ЗСТ провозглашено расширение сфер взаимодействия с внешними партнерами. Об этом 21 сентября сообщает Синьхуа, указывая на особенности каждой специализации каждой ЗСТ.

Пекинская ЗСТ в соответствии с планом будет заниматься строительством научно-инновационного центра глобального масштаба, фокусирующего внимание на исследованиях и прикладных работах в сфере цифровой экономики. Одной из конкретных задач объявлена координация развития региона Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй.

ЗСТ в Хунани представляет собой будущий кластер обрабатывающей промышленности, который соединит Экономический пояс реки Янцзы с регионом «Большого залива», объединяющим провинцию Гуандун со специальными автономными районами Сянган (Гонконг) и Аомынь (Макао).

В центр развития аньхойской ЗСТ поставлена интеграция научно-технологических инноваций в реальный сектор экономики региона дельты реки Янцзы.

Помимо создания трех новых ЗСТ, также принято решение о расширении уже существующей ЗСТ в приморской провинции Чжэцзян.