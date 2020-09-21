Кальяри, Италия, , 20:10 — REGNUM Хорошая погода в сентябре 2020 года значительно увеличила внутренний туристический поток в Италии, сообщили в национальной бизнес-ассоциации Coldiretti в понедельник, 21 сентября.

Общее число «внутренних» туристов достигло отметки в 9 миллионов.

При этом о восстановлении отрасли говорить не приходится — только в сентябре Италия из-за коронавирусных ограничений лишилась около 7 миллионов иностранных туристов. Годовые потери от отсутствия иностранных туристов оцениваются в 70 млрд евро.