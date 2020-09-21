Москва, , 19:41 — REGNUM Министерство финансов России предложит на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом двух новых выпусков. Об этом сообщает 21 сентября пресс-служба ведомства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ выпусков №29 015 и №29 016 с погашением в октябре 2028 года и декабре 2026 года в объеме до 450 млрд рублей каждый.

Отмечается, что купонный доход для каждого выпуска будет расчитываться исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

«Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в III квартале 2020 года Минфин намерен разместить ОФЗ в общей сложности на один триллион рублей. На текущий момент ведомство разместило ценные бумаги почти на 943 млрд рублей, выполнив квартальный план на 94%.