Лондон, , 18:58 — REGNUM Мировые цены на нефт снижаются в ходе торговой сессии 21 сентября, обе основные марки просели на 4−5% с начала торгов.

Цена на нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent подешевели на $1,85 (4,29%), до $41,30 за баррель. При этом марка уже опускалась до минимума в $40,96 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы WTI упали в цене на $2,04 (4,94%), до $39,28 за баррель. Сессионный минимум WTI составляет $38,88 за баррель.

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