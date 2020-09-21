Нью-Йорк, США, , 18:55 — REGNUM Снижение мировых цен на нефть ускорилось вечером в понедельник, 21 сентября, свидетельствуют данные торгов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в ноябре снижалась на 4,33% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигала $41,28 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 4,62% — до $39,21 за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов упала на 4,89% — до $39,3 за баррель.

Цены на нефть снижаются на фоне опасений второй волны пандемии коронавируса, а также новостей о возобновлении добычи нефти в Ливии.

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