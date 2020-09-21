Чебоксары, , 18:45 — REGNUM В Чувашии из 213 млн рублей, выделенных в 2020 году на обеспечение жильём детей-сирот, освоено менее половины средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры по итогам надзора в сфере защиты жилищных прав отдельных категорий жителей.

Татьяна Яблонская. Утро (фрагмент). 1954

По данным ведомства, в настоящее время в Чувашии право на обеспечение жильём имеют 1398 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели в 2020 году выделено 213 млн рублей, на что планировалось приобрести 196 жилых помещений.

«На 4 сентября 2020 года по Чувашии освоено лишь 102,5 млн рублей, приобретено жилых помещений для 106 граждан данной категории», — говорят в ведомстве по итогам прокурорских проверок.

То есть в настоящее время в республике смогли освоить 48% средств, выделенных на год.

Говоря о проблеме, в прокуратуре ссылаются на разницу начальной цены приобретения жилья, установленной Минстроем России для регионов, и рыночной стоимостью. В частности, по данным ведомства, в первом полугодии для Чувашии федеральное министерство установило размер в 36 063 рубля (за «квадрат»), в то время как Чувашстат определил среднюю цену на первичном рынке жилья в Чебоксарах в размере 47 026 рублей.

Для снятия проблемы в регионе разработан законопроект об увеличении оплачиваемой за счет средств республиканского бюджета стоимости 1 кв. метра приобретаемого жилья для детей-сирот. Как сообщало ИА REGNUM, данным решением вносятся изменения в целях установления на республиканском уровне механизма определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра, порядок определения размера субвенций для муниципалитетов и критерии их распределения.

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