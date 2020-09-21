Москва, , 18:31 — REGNUM Если в РФ проведут очередную масштабную приватизацию, это будет еще один раунд произвола. Об этом 21 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал инициативу главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, призвавшего к новой приватизации.

Кудрин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я не жду никаких хороших итогов от новой приватизации, — сказал Дзарасов. — Крупный бизнес свой интерес пробьет всё равно. Если у нас якобы отшлифовали законодательство, то почему такой гигантский вывоз капитала из страны? Почему так неэффективно управляются государственные корпорации? Почему за столько лет мы не смогли сойти с нефтегазовой иглы? Всё дело в том, что никакая работа над законодательством не изменяет основ социальных отношений в обществе. А они таковы, что обеспечивают произвол крупного бизнеса. И приватизация — это еще один раунд произвола».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дзарасов рассказал, почему власти РФ не спешат тратить средства ФНБ.

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