Москва, , 18:29 — REGNUM Средства Фонда национального благосостояния не работают не сохранение благосостояния граждан России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что проведение в РФ приватизации даст стране 200−300 млрд рублей ежегодно в течение пяти-шести лет.

«Эти суммы, если их рачительно использовать, это кое-что. Но это, конечно, не решающие суммы. Посмотрите на ФНБ — он исчисляется триллионами рублей, а не сотнями миллиардов. И они никак не используются для поддержания экономики. На национальное благосостояние никак не работают. Явно эти деньги предназначаются для того, чтобы спасать крупный бизнес, — сказал Дзарасов. — Это подушка безопасности для крупного бизнеса, а не для экономики и населения. И приватизация не решит наших проблем. Тем более что, опираясь на наш опыт, можно сказать, что это будет реализация тех активов, которые интересуют бизнес, но по заниженным ценам. Нам объяснят, что в стране якобы нет таких денег, чтобы платить по рыночным ценам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дзарасов объяснил, что при капитализме крупный бизнес всегда сращивается с государством, и приватизация этой проблемы не решит.

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