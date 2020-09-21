Москва, 21 сентября 2020, 18:29 — REGNUM Средства Фонда национального благосостояния не работают не сохранение благосостояния граждан России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что проведение в РФ приватизации даст стране 200−300 млрд рублей ежегодно в течение пяти-шести лет.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дзарасов объяснил, что при капитализме крупный бизнес всегда сращивается с государством, и приватизация этой проблемы не решит.
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