Москва, 21 сентября 2020, 18:28 — REGNUM При капитализме крупный бизнес всегда сращивается с государством, и никакая приватизация этой проблемы этого не решит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал высказывания руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина за проведение в РФ приватизации, так как экономика страны слишком огосударствлена.
Как полагает Дзарасов, помочь может только наведение порядка в государстве и усиление планового начала.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дзарасов раскритиковал предложенную Кудриным приватизацию.
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