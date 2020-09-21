Москва, , 18:27 — REGNUM Идея о том, что любые проблемы экономики России можно решить за счет либерализации и приватизации, характерна для того круга российских политиков, к числу которых принадлежит и руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал слова Кудрина том, что проведение в РФ приватизации могло быть стать некой альтернативой повышению налогов.

Выхода нет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это совершенно неразумная постановка вопроса. Чисто идеологическая. Известно, что Кудрин — один из лидеров либерального направления в нашей экономической политике. И у этого круга политиков один ответ на любые проблемы — дальнейшая либерализация. А это прежде всего приватизация, — сказал Дзарасов. — Но мы помним, что в начале 1990-х годов нам тоже объясняли, что приватизация очень важна для того, чтобы наполнить бюджет, и для того, чтобы оплачивать социальные программы. И какой мы получили результат? Провели гигантскую приватизацию, и что стало с социальными расходами? Социальная сфера оказалась урезана. Это все вопрос о перераспределении национального дохода».

В настоящее время, как полагает Дзарасов, приватизация опять окажется одним из способов поддержать частный сектор за счет простых людей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что те 200−300 млрд рублей, которые якобы будет получать Россия каждый год, если проведет приватизацию, это ничтожные суммы в макроэкономическом масштабе.

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