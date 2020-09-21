Курск, , 17:29 — REGNUM В Курске завершается подготовка к новому отопительному сезону, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Курске находится 2009 многоквартирных домов с центральным отоплением. Все управляющие компании и ТСЖ сдали документы на получение паспортов готовности, они находятся в стадии согласования.

Готовность к отопительному сезону ресурсоснабжающих организаций составляет 99%. Исключение составляет компания «Квадра», которая должна все недочеты устранить к концу сентября.

Также компания в рамках концессионного соглашения получит 244 километра тепловых сетей и 33 центральных тепловых пункта на 15 лет. В областном центре с 2021 по 2023 год реконструируют 28 участков теплосети.