Москва, , 17:13 — REGNUM Законопроект о повышении НДФЛ на высокие доходы может повлечь за собой увеличение уровня тарифов на услуги инфраструктурных монополий. Об этом заявил сопредседатель «Партии роста» Александр Хуруджи.

«Официальную заработную плату, которая попадает под критерий повышенного НДФЛ, у нас в России платят в монополиях, в крупных компаниях, получающих господдержку, либо в госсекторе. Получается, деньги сначала поступили в бюджет, потом их в виде налогов забрали. С повышением НДФЛ для руководителей монополий мы увидим увеличенный счет за услуги монополий, так как все расходы на заработные платы топ-менеджеров у нас успешно включаются в состав тарифа. Незначительные, но повышения будут», — сказал Хуруджи.

Доводу о том, что дополнительные доходы, полученные от повышения НДФЛ, будут целевым порядком направлены на лечение больных детей,

По его мнению, прямой взаимосвязи между доходами от повышения НДФЛ и направления этих доходов на лечение больных детей фактически не существует: «Непрозрачность бюджетных отношений, постоянная перегруппировка бюджетных трат приводит к тому, что граждане не понимают, куда тратятся их налоги. Почему они тратятся, например, на поддержание умирающих банков. Поэтому обоснование, что это целевые средства на какие-то расходы, не выдерживает никакой критики».