Москва, , 16:58 — REGNUM Инициатива Минфина России о резком повышении в 2021 году акцизов на табачную продукцию, но не на алкоголь, согласуется с антитабачной политикой государства. Об этом 21 сентября заявил замруководителя ведомства Алексей Сазанов на заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Уже доказанная мера, что чем выше стоимость сигарет, тем меньше потребление табака. И здесь наши действия согласуются с политикой государства по сокращению потребления табака в России», — сказал замглавы Минфина.

При этом Сазанов назвал «долгосрочным трендом» поддержку развития виноградарства и виноделия в России со стороны правительства.

«Мы даём отрицательные акцизы на виноград, чтобы стимулировать развитие этих отраслей. Поэтому индексировать на них параллельно ставки акциза было бы не совсем корректно», — пояснил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Минфин разработал проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающий повышение ставки акциза на сигареты в 2021 году на 20% вместо 4%, как предусмотрено действующей редакцией кодекса.

Министр финансов Антон Силуанов сообщал, что это приведёт к увеличению средней стоимости пачки сигарет на 20 рублей — до 140 рублей. В правительстве рассчитывают, что данная мера принесет в бюджет дополнительно 70 млрд рублей доходов.

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