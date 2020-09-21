Москва, 21 сентября 2020, 16:53 — REGNUM На сегодняшний день у российского государства столько денег, что ему не надо ни повышать налоги, ни брать займы, ни проводить приватизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал инициативу руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что в РФ вместо повышения налогов можно было бы устроить приватизацию.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов также раскритиковал идею Кудрина о проведении в России приватизации.
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