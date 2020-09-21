Москва, , 16:53 — REGNUM На сегодняшний день у российского государства столько денег, что ему не надо ни повышать налоги, ни брать займы, ни проводить приватизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал инициативу руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что в РФ вместо повышения налогов можно было бы устроить приватизацию.

«Извечная либеральная тема: «У государства осталось еще много кусков — отдайте их нам». Абсолютно бредовая альтернатива — либо повышение налогов, либо приватизация. В Федеральном бюджете без движения валяется 12,9 трлн рублей. Зачем при таких деньгах брать займы, повышать налоги или проводить приватизацию, совершенно непонятно. Достаточно опустить руку в собственный карман, — сказал Делягин. — Или Кудрин не читал отчетов Минфина РФ, когда он был министром финансов, и не читает их до сих пор? Проводить приватизацию ради денег абсолютно бессмысленно и вредно, потому что как только покупатель понимает, что продавцу нужны деньги, то цены сразу резко сбиваются».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов также раскритиковал идею Кудрина о проведении в России приватизации.

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