Москва, , 16:57 — REGNUM Подорожание автомобилей УАЗ «Патриот», УАЗ «Пикап» и УАЗ «Хантер» вызвало бурное осуждение среди пользователей сети. Свои комментарии граждане оставили 21 сентября в сервисе Яндекс.Новости.

УАЗ «Патриот» Uaz.ru

Многие пользователи крайне резко отреагировали на данную новость. Они решили высказать своё мнение в саркастической форме.

«А что так дёшево. Сразу в 3 000 000 рэ ценник ставьте, чего там мелочится!!!», — пишет пользователь Андрей.

Другие граждане задались вопросом о том, что послужило причиной роста цен. Некоторые пользователи не смогли понять повысилось ли качество автомобилей.

«Я так понимаю ценник повысили из-за того что качество подняли или как обычно жадность?», — написал Лёша П.

Часть граждан решила найти обоснование подскочившему ценнику. Они вязали это с общим ростом цен на услуги и материалы.

«Было бы удивительно, если бы цены не росли. Ведь стоимость услуг, материалов растет, соответственно и стоимость конечного продукта будет выше», — пишет Павло Б.

Некоторые пользователи указали, что политика роста цен на подобные автомобили вынуждает водителей выбирать малолитражные автомобили, чтобы экономит на расходе топлива.

«С увеличением цены упадут продажи, популярность внедорожников и так снижается уже несколько лет, цена бензина не позволяет их массово покупать. Перевес идёт в сторону маленьких автомобилей, как и во всём мире», — написал пользователь под псевдонимом «ВВ».

Напомним, 21 сентября стало известно, что у рядя моделей автомобилей УАЗ был изменен ценник в сторону роста. Теперь цена УАЗ «Пикап» увеличилась до 1 482 000 рублей.