Москва, 21 сентября 2020, 16:34 — REGNUM Многие крупные компании в России, которые считаются государственными, на самом деле таковыми не являются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что экономика РФ настолько огосударствлена, что «получать 200−300 млрд рублей в год от приватизации легко можно в течение ближайших хоть 5−6 лет».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов заявил, что доля государственной экономики в России отнюдь не так велика, как полагают либералы.
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