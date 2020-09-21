Каир, , 16:28 — REGNUM Гонка высоких технологий как эпидемия расползается по всему миру: стартовавшая несколько лет назад в США, Юго-Восточной Азии и Европе она добралась до Ближнего Востока и Северной Африки, заставляя правительства тратить баснословные деньги на процессы цифровизации.

В Египте совет директоров Управления финансового регулирования (FRA) одобрил законопроект, устанавливающий правила использования финансовых технологий (финтех) во внебанковской финансовой деятельности.

Об этом сегодня пишет египетский портал Zawya.

Председатель FRA Мохамед Омран заявил, что законопроект отвечает требованиям государственной политики, обеспечивающим удаленную рабочую среду, основанную, прежде всего, на безопасном обмене информацией и надзоре.

Омран добавил, что законопроект направлен на расширение использования современных и инновационных технологий, а также на облегчение контролирующей роли государственного финансового регулятора над субъектами рынка.

Это также обеспечит соблюдение стандартов прозрачности и управления, защиту дилеров на небанковских финансовых рынках и внедрение современных технологий для облегчения работы с небанковским финансовым сектором.

Данная инициатива является неким продолжением начавшегося в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) кампании по развитию информационных технологий, суммарные расходы на которые оцениваются примерно в $160 млрд, что на 2,5% больше, чем в 2019 году.

Омран также заявил, что законопроект определяет финансовые технологии как механизм, который использует современные технологии поддержки и упрощения финансовой деятельности и услуг с помощью приложений, программ, цифровых платформ, искусственного интеллекта (ИИ) или электронных записей на счетах для учета транзакций, что позволит компаниям и проектам выходить на рынок, предлагая инновационные продукты и услуги.

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