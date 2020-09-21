Сеул, , 16:16 — REGNUM Сегодня Южная Корея представила план действий по увеличению к 2030 году своей зеленой биотехнологической отрасли почти в три раза, чтобы превратить ее в драйвер будущего роста экономики. Об этом сообщает южнокорейский портал Pulse News.

На встрече с министрами, занимающимися вопросами экономики и инновационными стратегиями роста, министр финансов Хон Намки сказал, что правительство признает зеленую биотехнологическую отрасль как ключевую отрасль будущего и планирует расширить ее финансирование с 4,5 трлн вон ($3,9 млрд) в 2019 году до 12,3 трлн вон в 2030 году. Инвестиции также будут направлены на увеличение числа занятых в этой сфере с 20 до 43 тысяч человек за тот же период.

Согласно представленной дорожной карте, Корея будет способствовать развитию пяти многообещающих секторов зеленой биотехнологической индустрии в качестве двигателя будущего, поддерживая развитие высоких технологий, больших данных, инфраструктуры, жизненного цикла зеленых биотехнологий и создавая отраслевую экосистему для их конвергенции. Пятью ключевыми областями являются 1) микробиом, 2) альтернативные продукты питания и медицинское питание, 3) семена, 4) лекарства для животных и 5) экологически чистые материалы.

В начале будет создана отраслевая база и обеспечена поддержка жизненного цикла компаний за счет разработки технологий, поиска источников финансирования, тестирования и оценки, а также запуска пробного продукта. Будут определены ключевые технологические области и представлен план развития технологий для создания больших данных и поддержки технологий искусственного интеллекта.

Правительство Южной Кореи планирует поддерживать инфраструктуры и новые решения, а также оказывать помощь в регистрации полученных продуктов и предоставить доступ к исследовательскому оборудованию. Оно создаст аспирантуру для сектора зеленых биотехнологий, чтобы развивать соответствующие таланты.

Будут приложены усилия для появления отраслевой экосистемы для развития региональной индустрии зеленой биотехнологии путем определения ключевых регионов и централизации научно-исследовательских институтов и компаний для стимулирования сотрудничества между промышленностью, академическими кругами и исследовательскими институтами. Также будет рассмотрена возможность создания кампуса биотехнологий, который будет состоять из сетевого пространства, исследовательского центра и оборудования для стартапов в секторе зеленой биотехнологии.

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