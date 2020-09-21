Москва, , 16:02 — REGNUM Цены на нефть начали торги 21 сентября противоречивой динамикой, но к середине дня дружно отправились «на юг» — вниз, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефтяная вышка lalabell68

«Ближе к вечеру цена Brent упала на 1,6% до $42,7 за баррель, не удержав достигнутый уровень в $43, а цена WTI подешевела на 1,46% до $40,48 за баррель, провалившись ниже заветных $41.

Рынок опасается избытка предложения нефти и возобновления быстрого распространения коронавируса по Европе и США. Опасения новых коронавирусных ограничений выходят на первый план.

Цена Brent, если не удержится и на $42 за баррель, то может упасть до уровней в $40−41,50 за баррель. На сегодня ожидается закрытие торгов по Brent в коридоре $41,50−42,50 за баррель», — считает эксперт.

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