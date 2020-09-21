Москва, , 16:01 — REGNUM Идея главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что в РФ вместо повышения налогов можно было бы провести приватизацию, выглядит не как решение проблемы, а как попытка заткнуть дыру на тонущем корабле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Алексей Кудрин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Советы Кудрина, если их переносить на логику обычного домохозяйства, звучат следующим образом: продайте сейчас почку, купите себе плазменную панель и потом как-нибудь в будущем решите свои проблемы. Иными словами, текущие экономические проблемы страны предлагается компенсировать за счет ограничения будущих доходов, — сказал Комолов. — Но на самом деле это не решение, а просто попытка заткнуть дыру на тонущем корабле. Приватизация и так идет. И все 2000-е годы она идет. И большое заблуждение полагать, будто в РФ началась какая-то национализация экономики».

Как подчеркнул Комолов, Россия находится сейчас в состоянии затянувшейся на много лет стагнации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин сказал, что проведение приватизации позволит получать ежегодно до 300 млрд рублей.

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