Москва, 21 сентября 2020, 16:01 — REGNUM Идея главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что в РФ вместо повышения налогов можно было бы провести приватизацию, выглядит не как решение проблемы, а как попытка заткнуть дыру на тонущем корабле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.
Как подчеркнул Комолов, Россия находится сейчас в состоянии затянувшейся на много лет стагнации.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин сказал, что проведение приватизации позволит получать ежегодно до 300 млрд рублей.
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