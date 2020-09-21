Душанбе, , 15:57 — REGNUM По итогам января-августа 2020 года в Таджикистане всеми видами транспорта перевезено 53,6 млн тонн грузов, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в агентстве по статистике.

За отчетный период объем перевозок железнодорожным транспортом вырос на 16,4%, до 4,1 млн тонн. Однако перевозки автомобильным транспортом сократились на 1,8%, до 49,5 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых трех месяцев 2020 года объем грузоперевозок в Таджикистане составил 18,5 млн тонн, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Автомобильным транспортом в республике перевозится более 90% грузов.

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