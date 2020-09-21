Сеул, , 15:49 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai Corporation выиграла конкурс на поставку мазута на остров Гуам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, соответствующий документ был подписан с представителями Управления энергосбережения Гуама (GPU) 21 сентября.

Согласно подписанному документу, в течение трех лет (с сентября 2020 года по август 2023 года) компания поставит для производства электроэнергии на острове 850 тыс. тонн мазута на сумму $310 млн. Данный контракт может быть продлён еще на два года по согласованию сторон.

Известно, что с августа 2013 года по 20 018 год Hyundai Corporation поставила на Гуам 1,77 млн тонн мазута общей стоимостью 870 млрд вон (~$746 млн).