Москва, , 15:30 — REGNUM По итогам августа 2020 года самым продаваемым автомобилем сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) на российском вторичном рынке стала модель Lada 2121. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За последний месяц лета в стране было перепродано 8234 экземпляра Lada 2121. Это на 3,6% больше, чем годом ранее.

На втором месте по перепродажам среди машин сегмента SUV — Chevrolet Niva. Её за август нынешнего года купили на вторичном рынке 7039 человек — на 7,3% больше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает Toyota RAV4 с результатом 4988 перепроданных экземпляров. Здесь прирост перепродаж более существенный — 37,3%.

Четвертое и пятое места по числу перепродаж в РФ занимают соответственно кроссоверы Nissan Qashqai (4272 ед; +28,2%) и KIA Sportage (4231 ед.; +21,8%).

Ранее стало известно, что нижегородская компания ООО «Промышленные технологии» планирует наладить сборку специальных версий Lada Vesta, предназначенных для медицинской, кинологической и ветеринарной служб, а также для перевозки лабораторий, мастерских и прочего.

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