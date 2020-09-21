Ташкент, , 15:16 — REGNUM По итогам января-августа 2020 года Узбекистан экспортировал 978,8 тыс. тонн плодоовощной продукции на сумму $595,6 млн, сообщили 21 сентября в государственном комитете по статистике.

В стоимостном выражении объем экспорта сократился на 31,5%. За отчетный период экспортировано 558,8 тыс. тонн овощей и 257,9 тыс. тонн плодов и ягод. В основном плодоовощная продукция поставляется в Казахстан, Россию, Киргизию и Афганистан.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых восьми месяцев 2020 года внешний товарооборот Узбекистана составил $24,54 млрд, что на 12,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

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