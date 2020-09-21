Душанбе, , 15:01 — REGNUM Открытие новых автомобильных маршрутов обсудили министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим и первый заместитель министра транспорта Узбекистана Илхом Махкамов, сообщили 21 сентября в пресс-службе таджикистанского министерства транспорта.

Собеседники обсудили возможность увеличения грузопотока между двумя странами, а также вопросы сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов планирует посетить Таджикистан 28−30 сентября. В это время в Душанбе пройдет бизнес-форум.

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